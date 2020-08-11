Astrologdan Falcao için ayrılık mesajı

Kolombiyalı Futbol Astroloğu Vicente Cassanya, Galatasaray forması giyen vatandaşı Falcao için şaşırtan tahminlerde bulundu.
Astrolojinin futbolla ilgisi üzerine konuşan Cassanya; "Astroloji iki önemli veriyi sağlar; birisi kişinin ruhunu görebilmesidir, ikincisi de bir zaman bilimi olarak kişinin doğum haritasına bakıp aldığı bir kararın iyi mi kötü mü olduğu görülebilir. Örneğin; Real Madrid'in Hazard'ı transfer etmesi doğru zamanlamayla yapılmadı." dedi.
"BİR SENE KALACAK, KUPA KAZANACAK"
Falcao için konuşan astrolog; "Falcao'nun harika bir doğum haritası var. Bence Galatasaray'da bir yıl daha kalacaktır ancak bir sonraki sene haritasında bir transfer görülüyor. Galatasaray'la oynadığı o bir senede de mutlaka kupa kazanacak." dedi.
Ünlü astrolog, aynı zamanda Falcao'nun yakasını sakatlıklardan kurtaramayacağını da iddia ediyor.
Astrolojinin futbolla ilgisi üzerine konuşan Cassanya; "Astroloji iki önemli veriyi sağlar; birisi kişinin ruhunu görebilmesidir, ikincisi de bir zaman bilimi olarak kişinin doğum haritasına bakıp aldığı bir kararın iyi mi kötü mü olduğu görülebilir. Örneğin; Real Madrid'in Hazard'ı transfer etmesi doğru zamanlamayla yapılmadı." dedi.
"BİR SENE KALACAK, KUPA KAZANACAK"
Falcao için konuşan astrolog; "Falcao'nun harika bir doğum haritası var. Bence Galatasaray'da bir yıl daha kalacaktır ancak bir sonraki sene haritasında bir transfer görülüyor. Galatasaray'la oynadığı o bir senede de mutlaka kupa kazanacak." dedi.
Ünlü astrolog, aynı zamanda Falcao'nun yakasını sakatlıklardan kurtaramayacağını da iddia ediyor.