Astrologdan Falcao için ayrılık mesajı

Kolombiyalı Futbol Astroloğu Vicente Cassanya, Galatasaraylı Falcao için sürpriz tahminlerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Astrologdan Falcao için ayrılık mesajı
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11 Ağustos 2020 18:17
Kolombiyalı Futbol Astroloğu Vicente Cassanya, Galatasaray forması giyen vatandaşı Falcao için şaşırtan tahminlerde bulundu.

Astrolojinin futbolla ilgisi üzerine konuşan Cassanya; "Astroloji iki önemli veriyi sağlar; birisi kişinin ruhunu görebilmesidir, ikincisi de bir zaman bilimi olarak kişinin doğum haritasına bakıp aldığı bir kararın iyi mi kötü mü olduğu görülebilir. Örneğin; Real Madrid'in Hazard'ı transfer etmesi doğru zamanlamayla yapılmadı." dedi.

"BİR SENE KALACAK, KUPA KAZANACAK"

Falcao için konuşan astrolog; "Falcao'nun harika bir doğum haritası var. Bence Galatasaray'da bir yıl daha kalacaktır ancak bir sonraki sene haritasında bir transfer görülüyor. Galatasaray'la oynadığı o bir senede de mutlaka kupa kazanacak." dedi.

Ünlü astrolog, aynı zamanda Falcao'nun yakasını sakatlıklardan kurtaramayacağını da iddia ediyor.





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