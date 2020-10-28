"Asıl Pitbull Valentin Rosier"

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk maçında göz doldurup bir de asist yapan tecrübeli sağ bek için methiyeler yağdırdı.

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'Asıl Pitbull Valentin Rosier'
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28 Ekim 2020 12:56
Denizli'de Beşiktaş forması giydiği ilk maçta göz dolduran bir performansa imza atıp bir de Larin'in golünde asist yapan Rosier'e Beşiktaşlı taraftarlardan övgü yağdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, tecrübeli sağ bek için sosyal medyada çok sayıda yorum yaparak methiyeler dizdiler.

"Gökhan Gönül'ü kim arar", "Bu zamana kadar nerelerdeydin Rosier", "Melo falan hikaye, asıl pitbull Rosier. Adam resmen rakibi ısırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kartal'ın yeni yıldızı Rosier de karşılaşma sonrası "Galibiyeti taraftara armağan ediyorum" demişti.



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