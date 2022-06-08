Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlıyor!

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası perşembe günü Hırvatistan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlıyor!
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08 Haziran 2022 12:35
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, perşembe günü Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde 12 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Milli sporcular şunlar:

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.

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