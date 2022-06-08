Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlıyor!

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, perşembe günü Hırvatistan'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde 12 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.
Milli sporcular şunlar:
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde 12 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.
Milli sporcular şunlar:
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.
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