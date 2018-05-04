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Arsene Wenger: "Böyle veda etmek..."

Arsenal'in başına son Avrupa kupası maçına çıkan Arsene Wenger, Atletico Madrid'e elendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsene Wenger: 'Böyle veda etmek...'
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04 Mayıs 2018 01:06
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan ve deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenen Arsenal'de teknik direktör Arsene Wenger, maçın ardından böyle veda etmesinin üzücü olduğunu vurguladı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Arsenal ile Avrupa kupalarındaki son maçını mağlubiyetle tamamlayan Arsene Wenger, "Takımım gibi ben de çok üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Kulübe bu şekilde veda etmek çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"SON KARARLARI VEREMEDİK"

İki maçta da iyi oynadıklarını vurgulayan Fransız teknik adam, "Her iki maçta da gerekenleri yaptık ancak son kararları doğru veremedik. Daha fazlasını hak etmiştik" şeklinde konuştu.

"DURUMU İYİ DEĞİL"

Karşılaşmanın başında sakatlanan Koscielny hakkında bilgi veren Wenger, "Durumu iyi değil. Belki iyi haberler gelir ancak ilk işaretler pek iyi değil" dedi.

 

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