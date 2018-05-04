Arsene Wenger: 'Böyle veda etmek...'

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçtaile 1-1 berabere kalan ve deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenenteknik direktör, maçın ardından böyle veda etmesinin üzücü olduğunu vurguladı.Arsenal ile Avrupa kupalarındaki son maçını mağlubiyetle tamamlayan Arsene Wenger, "Takımım gibi ben de çok üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Kulübe bu şekilde veda etmek çok üzücü" ifadelerini kullandı.İki maçta da iyi oynadıklarını vurgulayan Fransız teknik adam, "Her iki maçta da gerekenleri yaptık ancak son kararları doğru veremedik. Daha fazlasını hak etmiştik" şeklinde konuştu.Karşılaşmanın başında sakatlanan Koscielny hakkında bilgi veren Wenger, "Durumu iyi değil. Belki iyi haberler gelir ancak ilk işaretler pek iyi değil" dedi.