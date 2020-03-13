Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsenal Futbol İşleri Başkanı Raul Sanllehi, önceliklerinin Arteta'nın sağlığı olduğunu, futbol takımının en kısa zamanda maçlara hazırlanmaya başlayacağını umduklarını belirtti.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI ERTELENDİ

Arsenal, kulüp menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.Arsenal'den yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Bu gelişme üzerien Colney Antrenman Merkezi, kapatılmıştır. Tüm oyuncular, teknik ekip kişisel olarak karantina altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamaın devamında, "Mikel Arteta'nın kısa bir süre içerisinde antrenmanlara dönmesini beklemiyoruz. Colney ve Hale End merkezleri, detaylı bir şekilde temizlenecektir. Kulüp idari birimi ise çalışmalarına devam edecektir." denildi.Mikel Arteta ise, "Gerçekten üzüntü verici bir durum. Test sonucunu aldıktan sonra kendimi çok kötü hissettim. En kısa sürede bu hastalığı atlamaya çalışacağım." dedi.Brighton & Hove Albion, Arsenal ile cumartesi günü oynayacakları maçın Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.Brihgton Başkanı Paul Barber, "Düşüncelerimiz tamamen Mikel Arteta'nın sağlığında. Hızlıca sağlığına kavuşmasını diliyoruz." dedi.