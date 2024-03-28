Arsenal'de forvet hattına tam 10 aday!

Premier Lig ekibi Arsenal, bu sezon forvet hattında yaşadığı sıkıntıları gelecek sezon yaşamamak adına şimdiden harekete geçti.



Daily Mirror'ın haberine göre; Arsenal, 9 numara pozisyonu için transfer listesine 10 golcü ismi ekledi.



Haberde, İngiliz ekibinin Premier Lig'de forma giyen Alexander Isak ve Ivan Toney'i listeye aldığı belirtildi.



Premier Lig dışında birçok ligden de oyuncunun izlendiği belirtilirken listedeki isimlerde yavaş yavaş ortaya çıktı.



LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER



Arteta yönetimindeki Arsenal'in Lisbon forması giyen Viktor Gyökeres, Porto forması giyen Evanilson, Ajax forması giyen Brian Brobbey, Feyenoord forması giyen Santiago Gimenez, Bundesliga'da forma giyen isimler Lois Openda, Benjamin Sesko, Victor Boniface ve Napoli forması giyen Victor Osimhen'i transfer listesinde bulundurduğu aktarıldı.



