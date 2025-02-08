Arkas Spor, Alanya Belediyespor'u zorlu maçta yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Alanya Belediyespor'u zorlu maçta yendi
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08 Şubat 2025 15:55
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.  Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İsmail Koçak, Ahmetcan Büyükgöz, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Aleksey Atilla Öztire, Ulaş Onur Topbaşlı, Can Koç)

Setler: 25-19, 20-25, 20-25, 25-18, 21-23

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 24, 31 )

 

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