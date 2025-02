Arkas Spor, Alanya Belediyespor'u zorlu maçta yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu



Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla



On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İsmail Koçak, Ahmetcan Büyükgöz, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)



Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Aleksey Atilla Öztire, Ulaş Onur Topbaşlı, Can Koç)



Setler: 25-19, 20-25, 20-25, 25-18, 21-23



Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 24, 31 )