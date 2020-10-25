Arda Turan'dan Belhanda için 10 numara paylaşımı

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, Erzurumspor maçının ardından Belhanda ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arda Turan'dan Belhanda için 10 numara paylaşımı
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25 Ekim 2020 00:45
Galatasaraylı Arda Turan, Erzurumspor galibiyeti sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Younes Belhanda ile maç sonu soyunma odasında çektiği resmi paylaşan Arda, "My number 10" (Benim 10 numaram) yazısını fotoğrafa iliştirdi. Öte yandan Arda Turan Oğulcan Çağlayan ile ilgili paylaşım yaparak genç isimle çektiği resmin üzerine "Hayırlı olsun" yazısını koydu.

Arda'nın Belhanda ve Oğulcan Çağlayan paylaşımları





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