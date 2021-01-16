Arda Turan, Florya'da motivasyon turunda!

Bu sezon saha içinde olduğu kadar saha dışında da aktif olan Arda Turan, derbi öncesi motivasyon turuna çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan, Florya'da motivasyon turunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2021 11:24
Fatih Terim, 17 Ocak Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş maçına özel olarak oyun planında değişiklik yapmama kararı aldı.

Takım kaptanları Arda ve Muslera da arkadaşlarını hafta boyunca derbiye motive etmek için konuşmalar yaptı.

8 gün içinde sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya ile karşılaşacak 33 puanlı Galatasaray, bu 3 maçtan minimum 7 puanla ayrılmanın ve ligin ilk yarısını zirvede kapatmanın hesapları içinde. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için