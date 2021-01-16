Fatih Terim, 17 Ocak Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş maçına özel olarak oyun planında değişiklik yapmama kararı aldı.



Takım kaptanları Arda ve Muslera da arkadaşlarını hafta boyunca derbiye motive etmek için konuşmalar yaptı.



8 gün içinde sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya ile karşılaşacak 33 puanlı Galatasaray, bu 3 maçtan minimum 7 puanla ayrılmanın ve ligin ilk yarısını zirvede kapatmanın hesapları içinde.



