İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Real Madrid, Real Oviedo'ya konuk oldu.
Municipal Carlos Tartiere Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe ve 83. dakikada bir kez daha Mbappe kaydetti. 90+3. dakikada ise Vinícius Jr. sahneye çıkarak farkı artırdı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.
Bu sonucuna ardından Real Madrid, puanını 6 yaptı. Real Oviedo, 0 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Mallorca'yı konuk edecek. Real Oviedo, Real Sociedad'ı konuk edecek.
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid kazandı!
İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Real Madrid, Real Oviedo'ya konuk oldu.
