Antrenman için her gün 60 kilometre yolculuk yapan minik sporcuya bakanlıktan destek

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı kırsal Oklubalı Mahallesi'nden 3 yıldır her gün badmintonda milli formayı giyebilme hayaliyle 60 kilometre yolculuk yaparak antrenmanlara katılan Elif Nur Yıldırım'a Gençlik ve Spor Bakanlığından destek mesajı geldi.



Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayımlanan haber sonrasında bakanlık yetkilileri tarafından bizzat arandığını söyledi.



Tatlısu, yapılan sıkı çalışmalara ve 12 yaşındaki küçük sporcunun hayalini kurduğu milli takım formasına kavuşabilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından destek telefonu aldıklarını kaydeden Tatlısu, "Bu zorlu mücadelesinde gerek Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gerekse ilimiz gençlerine ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize spor yaptırmak amacıyla il müdürlüğümüz bünyesinde kurulan 'Yurdum Spor Kulübü'ne dahil ettiğimiz sporcumuz Elif Nur Yıldırım'ın hedefi doğrultusunda daha verimli ve aktif bir şekilde çalışması için her türlü imkanları sağlayarak milli takım formasını giyme hayalini birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Milli formayı muhakkak giyeceğim"



Hayallerine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Elif Nur Yıldırım da bakanlığın teşekkür mesajı sonrasında çok heyecanlandığını belirtti.



Elif Nur, gelen destek haberi sonrası antrenmanlarına daha fazla özen gösterdiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Yapılan haberden sonra zaten akrabalarımdan, arkadaşlarımdan telefonlar gelmişti. Daha sonra bakanlığımızın benim bir isteğimin olup olmadığını sorduğunu öğrendim. Çok heyecanlandım. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve il müdürümüz Ali Osman Tatlısu'ya gösterdiği ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bana inanan anneme ve antrenörüm Volkan Şener sayesinde hayallerim için mücadele edeceğim. Milli formayı muhakkak giyeceğim."



Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda görev yapan badminton antrenörü Volkan Şener ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "İl müdürümüz zaten her zaman bizlerle iletişim halinde. Destekleriyle bulunduğumuz kurumda en iyisini yapmak için mücadele veriyoruz. Genç bir sporcumuz adına bakanlığımızın destek mesajı bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.