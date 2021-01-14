Antalyaspor'da 6 ismin sakatlığı devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Haber; AA
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Antalyaspor'da 6 ismin sakatlığı devam ediyor
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14 Ocak 2021 18:04
Fraport TAV Antalyaspor, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Veysel Sarı'nın sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçirdiği ve ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Kaval kemik kırığı olan Drole'nin ise takım çalışmalarının bir bölümünde yer almaya başladığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ayak bileğinde kemik ödemi olan Ali Eren İyican, ayak bileğinde zorlanma olan Lukas Podolski ile kasında zorlanma bulunan Bahadır Öztürk'ün sportif rehabilitasyon süreci devam ediyor. Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler, takım çalışmalarının bir bölümünde yer almaya başladı. Kas grubunda zorlanma olan Veysel Sarı'nın da sportif rehabilitasyon süreci devam ediyor."



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