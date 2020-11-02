Antalyaspor: "Kırmızı kart hastalığımız var"

Antalyaspor teknik sorumlusu Sedat Karabük, kırmızı-beyazlı takımda kırmızı kart hastalığı olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor: 'Kırmızı kart hastalığımız var'
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02 Kasım 2020 22:46
Antalyaspor teknik sorumlusu Sedat Karabük, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye yenildikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Karabük, "Çok üzüntülüyüz. Bir maç kazanmak kaybetmek değil de 1 kişi daha kurtarılsa daha güzel olur. Antalyaspor olarak mücadele yönünden hiçbir eksik yok. Çok pozisyon verdik. Şunu da izah edelim. Fenerbahçe çok pozisyona girmiş olabilir ama futbolda savunma ve hücum var. İkinci devre hamleleri düşündük ama ikinci devredeki hamleler, kırmızı karttan sonra bozuldu." dedi.

KIRMIZI KART HASTALIĞIMIZ VAR

Antalyaspor'un kırmızı görme hastalığı olduğunu ifade eden Karabük, "Kırmızı kart hastalığımız var, buna dikkat etmemiz lazım. Rakibimiz dediğimiz takımlarla oynayacağız. Buna da önlem almalıyız. Sıkıntımız burada. Genç oyuncularımız da var. Sakat oyuncularımızın da olması nedeniyle Fenerbahçe'den kadro deriniği olarak daha gerideydik" şeklinde konuştu.



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