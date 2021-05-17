Antalyaspor - Beşiktaş finaline taraftar alınmayacak

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynanacak kupa finaline seyirci alınmayacağını açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise "İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI



"18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir.



Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."



TFF'NİN AÇIKLAMASI



"T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.



Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."



