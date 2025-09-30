Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu'na ilişkin açıklama!

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hafriyat yolsuzluğu iddiaları üzerine düzenlenen operasyonun Antalyaspor AŞ ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi.Antalyaspor AŞ'den yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.Açıklamada, yönetim kurulunun tüm odak ve motivasyonunun yalnızca futbol takımının başarısı üzerine olduğu kaydedildi.Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, kentteki hafriyat işlerinden elde edilen gelirin Antalyaspor'a aktarılmadığı iddiaları üzerine bugün operasyon düzenlenmişti. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda polis ekiplerince, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ismi bir süre önce "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen dernekte ve Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.