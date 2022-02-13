Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.



Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor, 3-0'lık skorla kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi kaydetti.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 8 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 28'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 33 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin kale önünde uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



7. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.



17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando, plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.



30. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı korner sonrası ön direğe hareketlenen Kudriashov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.



32. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Ndao'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



41. dakikada Ndao'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Fredy'nin sert şutunda, topu kaleci Viviano kurtardı. Dönen topa bekletmeden vuran Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada ceza sahası dışında buluşan Karamoh'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.



55. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in pasına hareketlenen Borini'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



83. sağ kanattan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Salibur'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



85. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Admir Mehmedi'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-0



Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Antalya



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan



Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert (Dk. 70 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 62 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 89 Sinan Gümüş), Fredy (Dk. 61 Admir Mehmedi), Luiz Adriano (Dk. 70 Gökdeniz Karadeniz)



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Bistrovic (Dk. 62 Levent Mercan), Biglia, Emre Mor (Dk. 62 Ahmed Musa), Toure (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk. 78 Salibur), Borini



Goller: Dk. 17 Fernando, Dk. 30 Kudriashov, Dk. 85 Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 72 Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 58 Bistrovic, Dk. 68 Biglia, Dk. 72 Viviano (VavaCars Karagümrük)









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