Ankaragücü'nün yeni hocası Üzülmez

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Ankaragücü'nün yeni hocası Üzülmez
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24 Haziran 2020 18:34
beIN Sports'un haberine göre; MKE Ankaragücü, Bursaspor ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

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