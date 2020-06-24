Futbol
NBA
Basketbol
E-Spor
Canlı Skor
İddaa
Koronavirüs
Sporx TV
Tümü
QUIZ
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
KORONAVİRÜS
İLK11'İNİ KUR
TV'DE BUGÜN
PUAN DURUMU OLUŞTUR
AVRUPA
CANLI ANLATIM
Şampiyonlar Ligi
Avrupa'dan futbol
Son dakika haberleri
Avrupa'dan transfer haberleri
At Yarışı
G.Saray
F.Bahçe
OYUN PARKI
Şampiyonlar Ligi
NBA
İstatistik
RİO2016 ÖZEL SAYFA
ABD Açık
Tenis
Motorsporları
Voleybol
At Yarışı
Diğer Sporlar
Sporx Golf Özel
İstatistik
Tv'de Bugün
Canlı Anlatım
Medya
Sosyal Medya Dedikoduları
Teknoloji
Mobil uygulamalar ve m.sporx.com mobil sitesi ile Sporx'i cepten de takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Sporx Mobil sayfasını ziyaret edin.
Puan Durumu
Fikstür
Spor Haberleri
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Ankaragücü
Ankaragücü'nün yeni hocası Üzülmez
Ankaragücü'nün yeni hocası Üzülmez
MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Tweet
Follow @sporx
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 18:34
beIN Sports'un haberine göre; MKE Ankaragücü, Bursaspor ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!
SON HABERLER
18:53
Teknik direktör İrfan Buz: "İlk maçımızda 3 puanı almak istiyoruz"
18:49
Zeki Çelik'e Atalanta kancası!
18:34
Ankaragücü'nün yeni hocası Üzülmez
18:32
Berlin Maratonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
18:17
Barcelona, Lautaro'dan vazgeçti! Yeni hedef Cavani
17:55
Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek
17:55
Leicester, Slimani'nin fiyatını belirledi: 8 milyon euro
17:46
Boluspor teknik direktörü Fırat Gül: "Oyunu skora yansıtmalıyız"
17:34
Akhisarspor'dan müjdeli haber: testler negatif
17:30
Fenerbahçe, Wague için Setien'in kararını bekleyecek
17:29
Premier Lig, Bundesliga ve FA Cup'ta belli maçlar açık kanalda
17:06
Phoenix Suns'da iki oyuncu, koronavirüse yakalandı!
16:56
Miller, kadroda boşalan yere talip! "Boş yer var mı, LeBron?"
16:44
Göztepe'de Alanyaspor öncesi idmanda 2 eksik
16:31
Drummond, "kesinlikle" Cavs'de kalmayı planlıyor!
16:22
Rodrigo Tello: "Pellegrini, Fenerbahçe'de başarılı olur"
16:21
Beşiktaşlı Nkoudou: 'Hala şampiyon olabiliriz'
16:20
George: "NBA'in mola vermesi, vücudum için mükemmel oldu"
16:09
Hardaway: "Wiggins, Warriors'ta herkesi çok şaşırtacak"
15:57
Başakşehir'den Fernandao sürprizi
15:56
Durant'in 2016'daki Warriors kararının temelleri, 2010'da atılmış!
15:46
Rıza Çalımbay: "Oynadığımız maçlar hiç kolay değil"
15:42
Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci
15:39
Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:33
Iguodala: "Esnek 4 pozisyonunun öncüsü, FIBA 2010'daki Durant'ti"
15:33
Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası
15:23
Milli bilardocu Savaş Bulut, Seul'de kupa için mücadele edecek
15:20
"FIBA Avrupa Kupası'nda Adana'yı temsil edeceğiz"
15:16
Giresunspor'da play-off inancı tam
15:15
George'un "gelmek istedi" dediği yıldız, Anthony Davis miydi?
15:11
Altaylı Kappel'den Eskişehir uyarısı: "Hafife alırsak cezayı keserler"
15:01
Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. ligde mücadele verecek
14:52
Milanlı Musacchio 4 ay futbol oynayamayacak
14:41
Zeljo Obradovic'in Fenerbahçe'deki rekorları
14:32
Rockets, David Nwaba ile anlaştı!
14:27
Ağaoğlu: "Galatasaray maçına yetişecekler"
14:19
Rose: "Keşke gençken vücuduma daha iyi baksaydım"
14:17
Rekortmen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta ikinci "dalya"ya hazırlanıyor
14:01
George'dan Lou Williams için "Hall of Fame oyuncu" yakıştırması!
13:44
Draymond: "LeBron tüm zamanların en iyisi, umarım bir gün başkanlığa oynar!"
13:30
İrfan Buz, Bursaspor'a imzayı attı
13:14
EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı
13:08
Beşiktaş'tan UEFA'ya kur başvurusu
12:53
Gökhan Gönül'den 1+1 yıllık imza kararı
12:41
Fenerbahçe'de 109 günlük kara tablo
12:21
Şansal Büyüka: "Galatasaray'da kobay gibi uygularsanız isyan çıkar"
12:16
Budenholzer: "Giannis, tamamen iyileşti!"
12:02
Bertans, Fournier'e cevap verdi!: "Bir dahakine beni de etiketle!"
11:59
Fenerbahçe'de 'Yeni Eljif Elmas' sürprizi
11:21
Galatasaray'dan Mamadou Fofana hamlesi
11:18
Tyler Johnson, Brooklyn Nets'te!
11:17
David Luiz, Arsenal ile uzattı
11:13
Oğulcan Çağlayan, Galatasaray için gemileri yaktı!
11:04
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı riske etmeyecek
11:04
Galatasaray'da orta saha çöktü
11:03
Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş cevabı; "Size fazlasını veremeyiz"
10:59
Lakers için J.R. Smith iddiası!
10:57
Galatasaray'ın istediği Perulu stoper
10:51
Sergen Yalçın: "Teknik direktör olarak kupa kaldırmak istiyorum"
10:41
Beşiktaş'ta Vida sürprizi; Geri adım atması istenecek
AKTÜEL HABERLER
Camiler 3 vakitte daha cemaatle namaza açılıyor
Türkiye'de günün koronavirüs tablosu nasıl? Sağlık Bakanı açıkladı...
İkinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
Pazartesi gününden itibaren maske takmamanın cezası...
Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
Karneler e-okuldan erişime açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
SON DAKİKA: 81 ilde sokağa çıkma yasağı tarih ve saatleri
İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı açıkladı...
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 274 bini geçti
EN ÇOK OKUNANLAR
1
Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş cevabı; "Size fazlasını veremeyiz"
2
Zeljko Obradovic: "Bu bir son değil, başlangıç"
3
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic dönemi sona erdi
4
Fenerbahçe'nin hedefindeki tangocu; Diego Perotti
5
EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı
EN ÇOK YORUMLANANLAR
1
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic dönemi sona erdi
2
Stingaciu: "Hagi, Fenerbahçe'yi yenmemiz için prim verdi"
3
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi reddetti! Teklifler geldi!
4
Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş cevabı; "Size fazlasını veremeyiz"
5
Beşiktaş, Junior Fernandes'i de istiyor
Son dakika İstanbul hava durumu yağış uyarısı, İstanbul çevresinde yoğun yağış
2020 Sıfır araçlarda ÖTV, Engelli vatandaşlara ÖTV indirimi
ÖTV haberleri son dakika! Ötv indirimi olacak mı?
2020 Toki kura sonuçları, toki kuraları (Tekirdağ, Çorlu)
Bihter Ziyagil neden öldü, Bihter Ziyagil kim?
Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü, Bihter Ziyagil kim? (Aşk-ı Memnu)
Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (24 Haziran Çarşamba)
Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (24 Haziran Çarşamba)
Gece kulüpleri ne zaman açılacak? Gece kulübü, barlar, eğlence mekanları açılacak mı? (24 Haziran Çarşamba)
En çok işe yarayan uyku nasıl açılır yöntemleri (24 Haziran Çarşamba)
Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (24 Haziran Çarşamba)
En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (24 Haziran Çarşamba)
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (24 Haziran Çarşamba)
Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (24 Haziran Çarşamba)
Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (24 Haziran Çarşamba)
En yakın noter, noter çalışma saatleri (24 Haziran Çarşamba)
En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (24 Haziran Çarşamba)
Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (24 Haziran Çarşamba)
Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor? (24 Haziran Çarşamba)
Ego otobüs saatleri, İETT otobüs saatleri, otobüs sefer saatleri (24 Haziran Çarşamba)
Anlamlı günaydın mesajları, günaydın aşk sözleri (24 Haziran Çarşamba)
Eczane açılış saatleri, eczane kaçta açılıyor? Açık eczaneler (24 Haziran Çarşamba)
Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri (24 Haziran Çarşamba)
Uyku nasıl gelir, uyku için dua, uyku getiren şeyler (24 Haziran Çarşamba)
Rahat uyku için dua, uyku duası, uykumuz nasıl gelir? (24 Haziran Çarşamba)
Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir? (24 Haziran Çarşamba)
Bugün hava nasıl, bugün hava durumu, bugün yağmur yağar mı? (24 Haziran Çarşamba)
Açık yemek yerleri, Gece açık yemek yeri, Yatmadan önce ne yenir? (24 Haziran Çarşamba)
Gece ne yenir, Gece atıştırmalıkları, Yatmadan önce yemek (24 Haziran Çarşamba)
Gece acıkınca ne yenir, gece kolay atıştırmalıklar (24 Haziran Çarşamba)
TÜMÜ
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Kurumsal
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor IOS uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor Android uygulamasını indirmek için tıklayın
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Daha fazla bilgi için
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.