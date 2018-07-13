Ankaragücü'nün 19 Mayıs Stadı isteğine Bakanlıktan yanıt

Lig'e yükselenyapılana kadar maçlarınıoynamak istemesi üzerinegösterdi.Ankaragücü yönetiminin taraftarlara açıklama yapmaması üzerine başlayan polemikte taraftarlar maçların yıkım kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasını ve tribüne gelerek takımı desteklemek istediklerini söylediler.Ankara Yenikent Stadı'nın Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'a verilmesi, 19 Mayıs Stadı'na yıkım kararı çıkması üzerine Eryaman Stadı yapılana kadar maçlarını Afyon'da oynamak istedikleri gerekçesiyle Ankaragücü Yönetimi, spor bakanlığından yardım istedi. Ankaragücü yönetiminin bu isteğini yerine getiren yetkililer onayı alarak Ankaragücü yönetimine iletti. Yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı yazarak olayı resmileştirdi. Ancak bu gelişmeler taraftarlara aktarılmayınca olay tartışma boyutuna geldi.Yetkililer 79 yıllık Ankara 19 Mayıs Stadı'nda maç oynatmanın cinayet olacağını vurguladı. 79 yaşında olan ve 28 bloktan oluşan statta 20 blok iç demirleri kopmak üzere. Raporda blok ömrünün 50 yıl olduğu vurgulanırken 19 stadın bu süreyi 29 yıl geçtiği belirtildi. Ankaragücü ve diğer takımlara 19 mayıs stadının tekrar açılmasının imkansız olduğu bildirildi.Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmaya başladığı Eryaman Stadı o dönem 15 bin kişilik olarak planlandı ve ihale edildi. Ancak Gökçek döneminde stat kapasitesi 22 bine çıkarıldı. Bu gelişme üzerine stat inşaatını yapan firma aradaki ücret farkını alamayınca iş yavaşlatıldı. Eryaman stadının çok az bir işi kaldığı dönemde yaşanan 7 bin koltuk artırımı nedeniyle başlayan kriz, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya yaklaşımları nedeniyle yavaşlamış oldu. Her iki tarafın anlaşmaları halinde ise Eylül ayının ilk haftasında stat maçlara açılmış olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan Eryaman stadının en kısa sürede bitmesi için belediye yetkililerinin olaya ciddiyetle yaklaşarak firma ile aralarındaki buzları eritmesi halinde stat Eylül ayında maç oynamaya hazır olacak. Yetkililer tribün üstlerinin kapanmasının ise 2 ayı bulacağı ancak maç oynamaya engel olmayacağını ifade ettiler.Gençlik ve Spor Bakanlığı 79 yıllık Ankara 19 Mayıs stadının yıkılarak yerine 55 bin kişilik stat yapımına başlamak için hazırlıkları tamamlıyor. Yaşanan gelişmeler üzerine spor bakanlığına tepki gösterilmesinin anlamsız olduğu vurgulanarak, biz can güvenliğini sağlamak zorundayız. Yıkım raporu olan ve maç oynatılmasının çok tehlikeli olduğu vurgulanan bir yerde maç oynatmak imkansızdır denildi. Ayrıca alınan bilgiye göre teknik işlemlerin kısa sürede biteceği ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım işleminin başlayacağı belirtildi.Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinin geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 52.'si 4 takımın katılımı ile Yenikent Stadı'nda oynanacağı kesinleşti.3-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya MKE Ankaragücü, Bursaspor, Sivasspor ve Alanyaspor katılacak.