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Ankaragücü'nden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Başkent takımının yönetim kurulu, Gaziantepspor maçının gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlayacak

Kaynak: AA
Ankaragücü'nden Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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23 Şubat 2018 14:44
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, yarın oynanacak Gaziantepspor maçının gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlama kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Yiğiner başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla yarın oynanacak Gaziantepspor maçının gelirlerinin TSKGV'ye bağışlanmasına karar verildiği bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletçe etrafında tek vücut olduğumuz Afrin harekatına destek olmak için, yarın 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağımız Gaziantepspor müsabakasının gelirlerini TSKGV'ye bağışlayacağız. Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve güvenliğini hiçbir güç bozamayacaktır. Bozmaya da gücü yetmeyecektir."

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