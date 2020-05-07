Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Kovid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "11 Mayıs'ta koronavirüs taraması kapsamında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapılacaktır." denildi.Yapılan son testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelenmişti.