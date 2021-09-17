Ankaragücü, namağlup liderlik yarışını sürdürüyor

Başkent ekibi Ankaragücü, çıktığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, namağlup liderlik yarışını sürdürüyor
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17 Eylül 2021 15:04
TFF 1. Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçını kaybetmeden liderlik yarışını sürdüren MKE Ankaragücü, son 3 maçını da kazanmasını bildi.

Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti.

Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti.

4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği 2-0 yenen MKE Ankaragücü, dün deplasmanda İstanbulspor maçını da 1-0 kazanmasını bildi.

Başkent ekibi, bu sonuçlarla 15 puanı bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 12 puanı bulunan Eyüpspor'un ardından 11 puanla 3. sırada yer alıyor.


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