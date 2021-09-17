Ankaragücü, namağlup liderlik yarışını sürdürüyor

TFF 1. Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçını kaybetmeden liderlik yarışını sürdüren MKE Ankaragücü, son 3 maçını da kazanmasını bildi.
Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti.
Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti.
4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği 2-0 yenen MKE Ankaragücü, dün deplasmanda İstanbulspor maçını da 1-0 kazanmasını bildi.
Başkent ekibi, bu sonuçlarla 15 puanı bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 12 puanı bulunan Eyüpspor'un ardından 11 puanla 3. sırada yer alıyor.
Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti.
Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti.
4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği 2-0 yenen MKE Ankaragücü, dün deplasmanda İstanbulspor maçını da 1-0 kazanmasını bildi.
Başkent ekibi, bu sonuçlarla 15 puanı bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 12 puanı bulunan Eyüpspor'un ardından 11 puanla 3. sırada yer alıyor.