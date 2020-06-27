Ankaragücü Başkanı Mert: 'Şaibe olurdu'

"BAŞAKŞEHİR MAÇINA İÇİN YANIYOR"

"HOCAYLA YENİLSEK, ŞAİBE OLURDU"

Başkanıile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.Maçı değerlendiren Mert, "Trabzon gibi bir takıma karşı burada oynamak zor. Uzatma ile beraber, neredeyse 20 dakikayı 10 kişi oynamak kolay değil ama 1 puan aldığımız için mutluyuz. Geçen hafta giden puanımıza ve puanlarımıza yanıyoruz. Ankaragücü'nü ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.Geçen hafta Başakşehir maçında hatalı kararlar verildiğini belirten Fatih Mert, "Taraftarımız Türkiye'de fark yaratan bir taraftar, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ankaragücü taraftarı gerçekten itici güç. Biz taraftarımızı arıyoruz ama yapacak bir şey yok, bu karar alındı ve lig oynanacak dendi. Bu şekilde çıkıp oynuyoruz. Kalan maçlarımız zorlu maçlar, kolay değil. Geçen haftaki puana çok üzülüyorum, içimiz yanıyor. Çok ciddi emekler verdik, ilk yarıda transfer yapamadık, bu kadro oluştu, mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz puanlar kaybediyor, bu bizim için avantaj. İnanıyorum, Ankaragücü ligde kalacak." diye konuştu.Hoca değişikliği ile ilgili konuşan başkan, "Hoca değişimi iyi oldu, bugün de gördük. İnşallah önümüzdeki haftalarda hocamız da gereğini yapar ve Ankaragücü, Süper Lig'de devam eder. Mustafa Reşit Akçay iyi bir insan, insanlığına ve hocalığına bir şey diyemem. Ankaragücü ve Trabzonspor taraftarı dosttur, bir sorun yok ama daha önce hocamız Ankaragücü gibi bir camiada çalışmamış, Ankaragücü camiasının buna ne kadar tepki göstereceğini anlamamış. Hocayla Trabzonspor'a yenilsek, bir sürü şaibe olacak belki. Aslında kararı hoca aldı, kendisi ayrılmak istedi, biz de saygı duyduk." ifadelerini kullandı.