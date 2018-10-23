Anderson Talisca'ya: Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamamasının ardından taraftar harekete geçti.Beşiktaşlı futbolseverler, Siyah- Beyazlılar'la olan kiralık kontratı sona eren ve Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'a transfer olan Anderson Talisca'nın Instagram hesabını, 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajlarıyla doldurdu.Yeni kulübünde 14 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Talisca, Beşiktaş'ta ise 2 sezonda 80 karşılaşmada 37 kez fileleri sarsmıştı