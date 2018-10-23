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Anderson Talisca'ya: Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamamasının ardından taraftar harekete geçti.

Anderson Talisca'ya: Come to Beşiktaş
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23 Ekim 2018 08:45
Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamamasının ardından taraftar harekete geçti.

Beşiktaşlı futbolseverler, Siyah- Beyazlılar'la olan kiralık kontratı sona eren ve Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'a transfer olan Anderson Talisca'nın Instagram hesabını, 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajlarıyla doldurdu.

Yeni kulübünde 14 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Talisca, Beşiktaş'ta ise 2 sezonda 80 karşılaşmada 37 kez fileleri sarsmıştı



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