Ancelotti: 'Mbappe'ye iyi şanslar diliyorum'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon gerçekleştirmek için çok uğraştıkları ve 220 milyon euro bonservis önerdikleri Kylian Mbappe ile ilgili soruyu yanıtladı.



Fransız yıldızın transferinin gerçekleşmemesi sonrasında mutsuz olmadığını söyleyen Ancelotti, "Hayalkırıklığı yok ama Mbappe'nin harika bir oyuncu olduğu çok açık. Ona iyi şanslar diliyoruz. Bizim güçlü bir takımımız var" sözlerini kullandı.



BENZEMA ÇOK İSTİYOR



Transfer sürecinde konuşan Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, ""Elbette Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de istiyorum. Bu olacak! Er ya da geç Mbappe Real Madridli olacak. Mbappe ile çok iyi anlaşıyoruz. İletişimim çok iyi. Bir an önce benimle birlikte Real Madrid formasını giysin istiyorum" açıklamasını yapmıştı



