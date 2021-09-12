Ancelotti: "Mbappe'ye iyi şanslar diliyorum"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe transferi hakkında açıklama yaptı

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Ancelotti: 'Mbappe'ye iyi şanslar diliyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2021 17:43
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon gerçekleştirmek için çok uğraştıkları ve 220 milyon euro bonservis önerdikleri Kylian Mbappe ile ilgili soruyu yanıtladı.

Fransız yıldızın transferinin gerçekleşmemesi sonrasında mutsuz olmadığını söyleyen Ancelotti, "Hayalkırıklığı yok ama Mbappe'nin harika bir oyuncu olduğu çok açık. Ona iyi şanslar diliyoruz. Bizim güçlü bir takımımız var" sözlerini kullandı.

BENZEMA ÇOK İSTİYOR

Transfer sürecinde konuşan Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, ""Elbette Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de istiyorum. Bu olacak! Er ya da geç Mbappe Real Madridli olacak. Mbappe ile çok iyi anlaşıyoruz. İletişimim çok iyi. Bir an önce benimle birlikte Real Madrid formasını giysin istiyorum" açıklamasını yapmıştı 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.