Anadolu Efes'in hakkı yenmiş olabilir mi?

DENİZ ÜNSAL, ERGİN ATAMAN İLE KONUŞTU

SHANE LARKIN DE DENİZ ÜNSAL'A KONUŞTU

Ergin Ataman önderliğindeki Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon kusursuz bir performans sergileyerek 24 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Puan tablosunda en yakın rakibi Real Madrid'in 2 galibiyet önünde bulunan Anadolu Efes, EuroLeague'de şampiyonluk için geri sayımda bulunurken tüm dünyada koronavirüs süreci yaşanmaya başlandı.EuroLeague'in bitimine 9 maç kala play-off'u garantileyen Anadolu Efes şampiyonluk için kenetlenmişken, yaşanan koronavirüs sürecinden dolayı EuroLeagu Yönetimi lige ara verilmesi kararını aldı.Öncelikli olarak EuroLeague'de maçları süresiz olarak erteleyen EuroLeague yönetimi, koronavirüs sürecinin tüm dünyayı etkisi altına alması ve bazı basketbolcuların maçlara çıkmak istememesinden dolayı ilk yaptığı açıklamadan 4 hafta sonra EuroLeague'de 2019-2020 sezonunu tamamen ertelendiğini açıkladı.EuroLeague'de tarihi bir sezon geçiren ve şampiyonluğa çok yakın olan Anadolu Efes, EuroLeague yönetiminin bu kararı sonrasında sezonu şampiyon olamadan tamamladı.EuroLeague yönetiminin kararı hakkında Sporx'ten Deniz Ünsal'a açıklamalarda bulunan Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, "EuroLeague'de tarihi bir sezon geçirdik ve şampiyon olmayı çok istiyorduk ancak sağlık her şeyden daha önemli. Dolayısıyla bu sezonu kupa almadan tamamlamak zorunda kaldık. Hedefimiz takım kadromuzu koruyarak gelecek sezon da EuroLeague'de şampiyonluk mücadelesi vermek" dedi.EuroLeague'de sezonun en iyi performansını göstererek MVP olan Shane Larkin de Sporx'ten Deniz Ünsal'a EuroLeague'in ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu. EuroLeague'de kusursuz bir sezon geçirdiklerini ifade eden Larkin, "Şampiyon olmaya çok yaklaşmıştık ancak pandemi süreci tüm spor branşları derinden etkiledi. Sporcu sağlığını, ailemizin sağlığını düşünmek zorundayız. Sağlık, sportif başarılardan çok daha önemli" şeklinde konuştu.