Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu ilk maçında yarın (11 Ekim) Almanya temsilcisi'e konuk olacak.Audi Dome'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.THY Avrupa Ligi'nde 2001-02 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu organizasyondaki 374. maçına yarın çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki 373 karşılaşmada 183 galibiyet ve 190 yenilgi aldı.Anadolu Efes ile Bayern Münih ise Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.Lacivert-beyazlı takımın 25 yaşındaki oyuncusu Buğrahan Tuncer, Bayern Münih karşılaşmasında görev alması halinde, kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde forma giyecek.Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 188 blokla organizasyon tarihinde bu kategoride üçüncü durumda bulunan Bryant Dunston, altı blok daha yaptığı takdirde Ioannis Bourousis'i yakalayacak.