Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Anadolu Efes - Baskonia maçını beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.



Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes , oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.



TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.



