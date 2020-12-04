Anadolu Efes'in 12. haftada konuğu Baskonia

THY Euroleague 12. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol Baskonia'yı konuk ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in 12. haftada konuğu Baskonia
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04 Aralık 2020 05:16
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Anadolu Efes - Baskonia maçını beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.



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