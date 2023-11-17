Anadolu Efes, Milano'da yıkıldı

EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu EA7 Milano'ya 92-76 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Anadolu Efes, Milano'da yıkıldı
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16 Kasım 2023 00:28
Son güncelleme 17 Kasım 2023 01:01
Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 9. haftasında konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye 92-76 yenildi.

Lacivert-beyazlılarda 18 sayı, 7 ribauntla oynayan Clyburn ve 17 sayı üreten Thompson'un performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İtalyan temsilcisinde ise Shields 18 sayı, Hall 15 sayı, Mirotic 13 sayı, Melli ise 13 sayı, 10 ribauntla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Deplasmandaki çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes'te toplam yenilgi sayısı 5'e çıktı. EA7 Emporio Armani ise 3. kez kazandı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Vyklicky (Çekya)

EA7 Emporio Armani: Lo 11, Melli 13, Shields 18, Mirotic 14, Voigtmann 5, Poythress 6, Tonut 8, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Hines 2, Bortolani

Anadolu Efes: Larkin 13, Clyburn 18, Thompson 17, Willis 8, Zizic 5, Beaubois 5, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz, Jones 8

1. Periyot: 19-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 63-61

5 Faulle çıkanlar: 35.17 Jones (Anadolu Efes)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ



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