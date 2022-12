Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 99-86 mağlup etti.



Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Emlakjet'e, 4 oyuncusundan bulduğu üçlük atışlar ve pota altı sayılarıyla cevap veren Anadolu Efes, periyot bitimine 4 dakika kala 5 sayı farkla öne geçti: 13-18. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, Micic ve Beaubois'den gelen üçlüklerle ilk periyodu 22-26 önde kapattı.



İkinci periyotta Micic, Beaubois ve M'Baye ile üçlük yağmuruna devam eden lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitimine 4 dakika kala 15 sayılık fark yakaladı: 32-47. Son bölümde rakibine, 12 sayı bulan Mooney'in etkili oyunuyla cevap vermeye çalışan siyah-beyazlılar, farkı 8 sayıya kadar düşürmesine karşın devreye 54-46 Anadolu Efes üstünlüğünde girildi.



Maçın üçüncü periyoduna ev sahibi ekip hızlı başladı. İyi oyununu devam ettiren Mooney'in üst üste sayılarıyla Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada farkı bire indirdi: 60-61. Pleiss ve Micic'in iyi oyunuyla rakibine cevap verip, farkı tekrar 14 sayıya kadar çıkaran (63-77) konuk ekip, son çeyreğe 66-77 üstün girdi.



Son periyodun ilk bölümünde her iki takım da karşılıklı sayılarla çekişmeli bir oyun sergiledi. Son bölümde Pleiss ve Clyburn'ün etkili oyunuyla farkı koruyan Anadolu Efes, Furkan Haltalı'nın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e izin vermedi ve maçı 86-99'luk skorla kazanmasını bildi.



Anadolu Efes'in 7. galibiyeti



Konuk ekipte Beaubois 25, Micic 20, Pleiss 19 sayıyla galibiyete katkı verirken, Beşiktaş Emlakjet'te Mooney'in 28, Furkan Haltalı'nın da 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



Anadolu Efes, ligde 10 maç sonunda 7. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş Emlakjet 8. kez mağlup oldu.



Salon: Akatlar BJK Emlakjet



Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş



Beşiktaş Emlakjet: Usher 12, Furkan Haltalı 16, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Okben Ulubay 2, Efe Tahmaz, Orelik 5, Yusuf Gündüz, Burak Can Yıldızlı 3, Rich 14, Mooney 28, McCormack 6



Anadolu Efes: Beaubois 25, Karahan Tuan Efeoğlu, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi, Clyburn 13, Akif Egemen Güven 6, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 5, Buğrahan Tuncer, Pleiss 19, Micic 20, M'Baye 11



1. Periyot: 22-26



Devre: 46-54



3. Periyot: 66-77



5 Faulle Çıkan: 36.33 Furkan Haltalı (Beşiktaş Emlakjet)





