Amilton: "Herkes gördü, 4 hakem penaltıyı görmedi"

Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maçın sonrasında Amilton konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Amilton: 'Herkes gördü, 4 hakem penaltıyı görmedi'
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23 Ağustos 2021 00:08
Antalyaspor'da Amilton, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın sonrasında penaltılarının verilmediğini belirterek isyan etti.

Herkesin penaltı konusunda mutabık olduğunu belirten Brezilyalı, "Kendi planımızla geldik. Elimizden geleni yaptık. Golü yiyene kadar planlar istediğimiz gibi gidiyordu. Bu zor ortamda, atmosferde zor oldu. Birinci golden sonra fırsatlar oldu. Tüm Türkiye'nin gördüğü bir pozisyon oldu. Penaltımız verilmedi. Herkes gördü, 4 kişi görmedi. En kibar böyle anlatabilirim. Fenerbahçe camiasının bununla hiçbir ilgisi yok bu konuyla. Yapabileceğim yorum bu kadar." ifadelerini kullandı.


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