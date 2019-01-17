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Altay'da lisans krizi 5 futbolcuya mal oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, devre arasında alınan 5 futbolcunun lisanslarını henüz çıkartamadı.

Kaynak: DHA
Altay'da lisans krizi 5 futbolcuya mal oldu
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17 Ocak 2019 15:33
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay'da devre arasında alınan 5 futbolcunun lisansları transfer yasağı nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Orta sahasını Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan Andreas Tatos, Ankaragücü'nden Belaruslu Anton Putsila ve Tondela'dan Portekizli Helder Tavares'le güçlendiren, Fatih Karagümrük'ten ön libero Merter Yüce ve Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Ümraniye maçı öncesi bu futbolcuların lisanslarını çıkarmak için kolları sıvadı. Yaklaşık 500 bin TL'lik eski futbolcu borçlarını kapatarak transfer tahtasını kaldırmak zorunda olan İzmir ekibi sezon başında da transfer yasağı sorunu yaşamıştı.

Altay'da Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'in de sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Altay ara transfer döneminde Pedro, Ivanov, Daf, Tevfik, Egemen ve Metin'den sonra 7'nci futbolcusuyla yollarını ayırmış oldu.

Öte yandan 1914 Altay Taraftarlar Derneği'nin dün Gündoğdu Meydanı'nda organize ettiği 105'inci yıl kutlamalarına mevcut yönetimden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Altaylı taraftarların ilk yarının son bölümünde yaptıkları idman ziyaretinde futbolcuları tehdit etmeleri nedeniyle yönetimin taraftarlara tepkili olduğu iddia edildi. Eski başkan ve yöneticilerin yer aldığı kutlamalarda geçen yıl vefat eden Altay'ın eski başkanı Erdoğan Tözge de kendisini için yapılan pankartla anıldı.

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