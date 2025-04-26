Altay prestij için Isparta'da

Altay, prestij mücadelesinde genç oyuncularıyla Isparta 32 Spor karşısına çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay prestij için Isparta'da
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26 Nisan 2025 16:00
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay cumartesi deplasmanda Isparta 32 Spor karşısında prestij mücadelesi verecek.

Isparta Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 33'üncü hafta mücadelesini Yakup Özhan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ali ile sarı kart cezalısı Arda forma giyemeyecek.

Ligde 25 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, hiçbir iddiası bulunmayan 33 puanlı 14'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan gençlere şans vermesi bekleniyor.

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