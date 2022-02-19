Altay penaltı bekledi, VAR devam dedi!

Beşiktaş'ın sahasında Altay'ı mağlup ettiği maçta ilginç bir karambol yaşandı. Altaylı oyuncular penaltı bekledi, VAR devam dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay penaltı bekledi, VAR devam dedi!
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19 Şubat 2022 21:11
Beşiktaş'ın Altay'ı sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta son dakika ilginç bir an yaşandı.

Altay atağında sol kanattan topu alan Leandro Kappel çalımını attı çaprazdan vuruşunu yaptı top direkten döndü. Dönen topu Martin Rodriguez takip etti ve sol çaprazdan içeriye doğru ortasını gönderdi savunma bir kez daha araya girdi.

Yaşanan karambolde Altaylı oyuncular, Kerem'in topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Uzun süre VAR'dan incelenen pozisyonda hakem Volkan Bayarslan pozisyonun ofsayt olduğu kararına vardı.

 

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