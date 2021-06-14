Altay, kaleci takviyesi için arayışta

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek Altay'ın Slovenya ekibi NK Maribor'da forma giyen Boşnak kaleci Kenan Piric ve Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki kaleci Zafer Görgen'le ilgilendiği belirtildi.



Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki Piric'in ismi daha önce Göztepe ile anılmıştı. Rizesporlu genç file bekçisi Zafer'e ise Süper Lig'den pek çok kulübün talip olduğu kaydedildi.



