Altay'ın 3 yabancısından ortak çağrı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem için yardım çağrısında bulundu.



Portekizli Paixao, İranlı Naderi ve İsveçli Björkander, 6 Şubat'ta Kahramanmaş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden 10 ilin etkilendiğini dile getirererek, "Türkiye'yi derinden sarsan bir felakete tanık olduk" ifadelerini kullandı.



"ÜLKE, DİN, İNANÇ ÖNEMLİ DEĞİL"



Üç futbolcu hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınladıkları yardım çağrısında önemli mesajlar vererek, "Yaşananları izleyip okudukça olayın ne kadar büyük olduğunu görebiliriz. İlk günden beri hem kulüp hem de bireysel olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. O bölgede yaşayan insanların yaralarını sarmak, onları tekrar ayağa kaldırmak insanlık görevimizdir. Ülke, din, inanç, bunların hiçbiri şu anda önemli değil. En önemli şey insanlık ve yaşamdır" diye konuştu.



"FORMA GELİRLERİ BAĞIŞLANACAK"



Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander giydikleri Altay formalarını açık artırma ile satışa sunup elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi. Üç futbolcu, "Tüm geliri depremden etkilenen insanlara yardım olsun diye formalarımızı açık artırmaya çıkarmaya karar verdik. En yüksek bağış tutarını banka hesap numaralarına yatırıp bize dekont gönderebilirsiniz. Formamızı en çok bağış yapan kişiye bizzat teslim edeceğimize söz veriyoruz. Lütfen destek. Oradaki tüm insanlara yardım etmek bizim görevimiz. Desteğinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.





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