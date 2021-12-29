Altay'da hedef Alexandru Epureanu!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda özellikle savunmada yaşadığı problemler nedeniyle hedeften sapan Altay, transferde düğmeye bastı.
Beşiktaş'tan sol bek N'Sakala ve kanat oyuncusu Gökhan Töre'yi gündemine alan siyah-beyazlılar, Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexandru Epureanu'yu da listeye ekledi.
Savunmanın ortasında İbrahim Öztürk, Murat Akça ve Björkander'in aksaması üzerine bu bölgeye transferi öncelik sırasına alan yönetim, Moldovalı 35 yaşındaki futbolcunun transferi ile soruna çözüm bulacak.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin de hem ligi çok iyi tanıması, hem de tecrübesi nedeniyle Epureanu'nun transferini çok istediği belirtildi.
Medipol Başakşehir'de ligde ilk yarıda 8 müsabakada forma giyen Moldovalı savunmacının devre arasında gönderilmesi gündeme geldi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Altay yönetimi de hafta içinde İstanbul ekibinin kurmaylarıyla temasa geçerek transferi noktalamak istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödememeyi düşünen İzmir ekibi, Başakşehir yönetiminden kolaylık isteyecek.