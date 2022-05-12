Altay'da çatı aday formülü!

Altay'da 28 Nisan'da gerçekleşen olaylı kongrenin iftar saatinin yaklaşması üzerine adaysız yarıda kalmasının ardından yeni tarih için 16 Mayıs Pazartesi tarihinde anlaşmaya varılırken İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in de katılımıyla gerçekleşen son toplantıdan karma yönetim formülü çıktı.



Güçlü bir yönetim oluşturmak için harekete geçen camia karma bir yönetimle yol haritasını belirleyip yoluna devam edecek.



8 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayan eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ile başkan adayı olmaktan son anda vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın da yeni yönetime destek vereceği kaydedilirken yeni yönetimin yüksek divan kurulunda yer alan bazı isimlerin yanı sıra Ekmekçioğlu ve Akman'ın yakın çevresindeki kişilerden oluşacağı gelen haberler arasında.



A PLANI DENİZLİ



Birkaç gün içerisinde başkan olarak birleştirici rol oynayacak bir camia büyüğünün tek aday olarak koltuğa oturması planlanırken takımı geçen sezon Süper Lig'e çıkartan teknik direktörü Mustafa Denizli ikna edilmezse alternatif isimler gündeme gelecek. Kulüpte çatı adayı olarak Ahmet Çoker, Eyüp Necimoğlu, Namık Marmara, Murat Bora Dülger gibi isimler de kulislerde başkan adaylığı için konuşulurken bilindiği üzere eski başkanlardan Nafiz Zorlu, camianın, "Başkan ol" çağrısına olumsuz yanıt vermişti. Bu isimlerden birinin netleşmesiyle birlikte pazartesi günü tek adaylı seçim gerçekleşecek ve yeni başkan çalışmalarına başlayacak.



PİNARES'TEN VEDA MESAJI



Altay'da geçen hafta takımdan ayrılan Şilili forvet arkası Cesar Pinares, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Ülkesine dönen tecrübeli futbolcu, "Bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük bir hayran kitlesine sahip, güzel anıların yaşandığı ve her zaman güzel şeyleri sakladığım bu kulübü temsil etmek benim için zevkti. Kaptanlık yapmak benim için gururdu. Bu yüzden her zaman bu renkleri çok büyük saygı ve profesyonellikle temsil ettim. Büyük Altay'ın tüm taraftarlarına büyük bir selam bırakıyorum" dedi. Pinares, Altay formasıyla 27'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 29 maça çıkarken, 2 bin 13 dakika sahada kaldı. Şilili futbolcu, bu maçlarda 3 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi. Cesar Pinares, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.









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