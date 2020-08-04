Altay Bayındır'a Fransa'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındar'a Fransa'dan talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Altay Bayındır'a Fransa'dan talip çıktı
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04 Ağustos 2020 11:58
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansın ardından Avrupa radarına girdi.

Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi Altay Bayındır'a bu kez Fransa'dan talip çıktı. Fransa'da 1. Lig'e yükselen Lens, 22 yaşınadaki kaleciyi gündemine aldı.

Altay Bayındır'ın yanı sıra Lens'in listesinde iki kaleci adayının daha olduğu ve bu hafta son kararın verileceği öğrenildi.



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