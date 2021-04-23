Altay Bayındır'ın son durumu için doktorundan açıklama

Fenerbahçe'de bu sezon performansı ile beğeni toplayan Altay Bayındır 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı.



Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı.



23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Altay Bayındır'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Altay Bayındır'ın kontrolünün ardından açıklama yapan Nalbantoğlu şu ifadelere yer verdi:



"Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım'ımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız."



