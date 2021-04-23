Altay Bayındır'ın son durumu için doktorundan açıklama

Fenerbahçe'de el bileğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edilen Altay Bayındır'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.

Abone Ol
Altay Bayındır'ın son durumu için doktorundan açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 11:27
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de bu sezon performansı ile beğeni toplayan Altay Bayındır 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı.

Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı.

23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Altay Bayındır'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altay Bayındır'ın kontrolünün ardından açıklama yapan Nalbantoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım'ımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.