Altay Bayındır'dan Szalai'ye: Duvar!

Fenerbahçeli Altay Bayındır, sosyal medya hesabından Dimitris Pelkas ve Attila Szalai ile beraber olduğu bir görseli paylaştı.Sarı lacivertli kalecinin paylaşımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Altay, yaptığı paylaşımda Pelkas ve Szalai'yi de etiketlerken, Macar futbolcuyu 'duvarda' etiketledi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı buldu.