Altay Bayındır'dan Szalai'ye: Duvar!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın Instagram paylaşımındaki etiketi dikkat çekti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'dan Szalai'ye: Duvar!
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18 Eylül 2021 14:24
Fenerbahçeli Altay Bayındır, sosyal medya hesabından Dimitris Pelkas ve Attila Szalai ile beraber olduğu bir görseli paylaştı.

Sarı lacivertli kalecinin paylaşımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SZALAI'Yİ DUVARA ETİKETLEDİ
Altay, yaptığı paylaşımda Pelkas ve Szalai'yi de etiketlerken, Macar futbolcuyu 'duvarda' etiketledi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı buldu.




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