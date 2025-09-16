16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Alperen Şengün'ü yetiştiren antrenör Petkimspor'da

Alperen Şengün'ü Türk basketboluna kazandıran Ahmet Gürgen, artık Petkimspor altyapısında yeni yıldızlar keşfetmeyi hedefliyor.

16 Eylül 2025 14:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
EuroBasket 2025'te final oynayan A Milli Takım'ın yıldızlarını yetiştiren isim olan Ahmet Gürgen, sezon başında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da altyapının başına geçti. 12 Dev Adam'ın Avrupa'da 24 yıl sonra finale çıkıp şampiyonluk mücadelesi veren kadrosunun iskeletini keşfeden Gürgen, İzmir temsilcisinde Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandıracak. Kariyerinde 2010-2019 yılları arasında eski adı Banvit olan Bandırma Basketbol'da altyapıda görev alan Ahmet Gürgen, Türkiye çapındaki altyapı turnuvalarından şu an ay-yıldızlı ekibimizin ana kadrosunu oluşturan oyuncuları basketbola kazandırdı.

Ahmet Gürgen'in Giresun'da keşfettiği NBA'deki gururumuz, A Milli Takım'ın da en önemli oyuncusu Alperen Şengün, Batman'dan bulduğu Şehmus Hazer, Arnavut asıllı Ercan Osmani, Erkan Yılmaz gibi isimler önce A takımlarında EuroLeague ve NBA seviyesine yükseldi, sonra da ay-yıldızlı kadroda tarih yazdı. NBA'de Houston Rockets forması giyerek All-Star olan, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçilen henüz 23 yaşındaki süper starımız Alperen Şengün, ABD medyasına verdiği röportajlarda kendisine basketbolu Ahmet Gürgen'in öğrettiğini sık sık dile getirdi.

ALİAĞA'DAN YENİ YILDIZLAR ÇIKACAK


Bandırma'dan sonra Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Ahmet Gürgen, temmuz ayında Aliağa Petkimspor'un altyapı koordinatörü olarak yeni yıldızlar keşfetmek için göreve başladı. Altyapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, "Yönetim kurulumuzla Petkimspor'un A takımının başarısının yanı sıra altyapıda Türk basketbolunun yetiştirici takımı olmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'den A Milli Takım seviyesinde yeni oyuncular keşfedip yetiştirmek için Ahmet Gürgen hocamızla uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Alperen, Şehmus, Ercan gibi nice oyuncuları Aliağa'dan, Petkimspor bünyesinden Ahmet Gürgen hocamızla çıkarmak istiyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
