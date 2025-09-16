Alperen Şengün'ü yetiştiren antrenör Petkimspor'da

EuroBasket 2025'te final oynayan A Milli Takım'ın yıldızlarını yetiştiren isim olan Ahmet Gürgen, sezon başında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da altyapının başına geçti. 12 Dev Adam'ın Avrupa'da 24 yıl sonra finale çıkıp şampiyonluk mücadelesi veren kadrosunun iskeletini keşfeden Gürgen, İzmir temsilcisinde Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandıracak. Kariyerinde 2010-2019 yılları arasında eski adı Banvit olan Bandırma Basketbol'da altyapıda görev alan Ahmet Gürgen, Türkiye çapındaki altyapı turnuvalarından şu an ay-yıldızlı ekibimizin ana kadrosunu oluşturan oyuncuları basketbola kazandırdı.Ahmet Gürgen'in Giresun'da keşfettiği NBA'deki gururumuz, A Milli Takım'ın da en önemli oyuncusu Alperen Şengün, Batman'dan bulduğu Şehmus Hazer, Arnavut asıllı Ercan Osmani, Erkan Yılmaz gibi isimler önce A takımlarında EuroLeague ve NBA seviyesine yükseldi, sonra da ay-yıldızlı kadroda tarih yazdı. NBA'de Houston Rockets forması giyerek All-Star olan, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçilen henüz 23 yaşındaki süper starımız Alperen Şengün, ABD medyasına verdiği röportajlarda kendisine basketbolu Ahmet Gürgen'in öğrettiğini sık sık dile getirdi.Bandırma'dan sonra Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Ahmet Gürgen, temmuz ayında Aliağa Petkimspor'un altyapı koordinatörü olarak yeni yıldızlar keşfetmek için göreve başladı. Altyapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas,dedi.