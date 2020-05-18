Almanya'da korona mucizesi: Sıfır ölüm!

Koronavirüs salgınına zamanında müdahale ederek ölüm oranını azaltmayı başaran ve bu sebeple takdir toplayan Almanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Almanya'da korona mucizesi: Sıfır ölüm!
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18 Mayıs 2020 10:05
Almanya'nın önde gelen bilim ve araştırma kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde elde edilen güncel bulguları kamuoyu ile paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde 342 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 697'ye çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede ölüm yaşanmadığı belirtildi. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 7914'te kaldığı açıklandı.



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