Allen'a dört talip: Pistons, Raptors, Spurs ve Wizards!

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'a, ölü sezonda dört takımın "bir miktar ilgi" göstermesinin beklendiği iddia edildi.



Allen önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacağından ötürü, Cavaliers herhangi bir muhtemel teklifi karşılama hakkına sahip olacak.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Detroit Pistons, Toronto Raptors, San Antonio Spurs ve Washington Wizards gibi ekiplerin ölü sezonda Allen'a ilgi göstermesi bekleniyor.



Haynes ayrıca, Nets'in Allen'a, kendisini James Harden takasının bir parçası olarak Cleveland'a göndermesinden önce, sezonun başlarında dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif ettiğini açıkladı.



En son çıkan raporlara göre Allen'ın, sezonun bitiminden sonra Cavaliers'dan 100 milyon dolar civarında bir sözleşme uzatma talep edebileceği belirtilmişti.



