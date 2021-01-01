Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Allen'a dört talip: Pistons, Raptors, Spurs ve Wizards!

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'a, ölü sezonda dört takımın "bir miktar ilgi" göstermesinin beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'a, ölü sezonda dört takımın "bir miktar ilgi" göstermesinin beklendiği iddia edildi.

Allen önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacağından ötürü, Cavaliers herhangi bir muhtemel teklifi karşılama hakkına sahip olacak.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Detroit Pistons, Toronto Raptors, San Antonio Spurs ve Washington Wizards gibi ekiplerin ölü sezonda Allen'a ilgi göstermesi bekleniyor.

Haynes ayrıca, Nets'in Allen'a, kendisini James Harden takasının bir parçası olarak Cleveland'a göndermesinden önce, sezonun başlarında dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif ettiğini açıkladı.

En son çıkan raporlara göre Allen'ın, sezonun bitiminden sonra Cavaliers'dan 100 milyon dolar civarında bir sözleşme uzatma talep edebileceği belirtilmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal