Allegri: 'Manchester'a fark atabilirdik'

teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.Hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Allegri, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü takım iyi oynadı. Son vuruşları daha iyi yapmalıyız. Her maçı gol yemeden bitiremeyiz. Halen grubun zirvesindeyiz. Manchester United'a kaybetmek aslında anlaşılabilir bir durum" dedi.Allegi sözlerini, "Uykuya dalmamayı öğrenmeliyiz. Manchester United, Premier Lig'de de aynı şeyi yaptı. Son maçta 80 dakika boyunca çok az şey yaptılar ve daha sonra kazandılar" ifadeleriyle sürdürdü.Max Allegri son olarak, "Ronaldo'nun golü harikaydı ama daha fazla atabilirdik. Sadece ilk yarıda 3-4 gol bulabilirdik. Futbolda hem kazanmak hem kaybetmek var" açıklamasını yaptı.