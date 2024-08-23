Aliağa Petkimspor'un maç programı belli oldu

Sezona erken start verecek olan Aliağa Petkimspor'un özel maç programı belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor'un maç programı belli oldu
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23 Ağustos 2024 13:07
Basketbol Şampiyonlar Ligi elemeleri için sezonu erken açacak Aliağa Petkimspor'un özel maç programı netleşti.

Aliağa temsilcisi özel maçlarda 29 Ağustos'ta Beşiktaş, 31 Ağustos'ta Darüşşafaka'yla oynayacak. Ev sahibi olduğu Ege Cup'ta 5-7 Eylül tarihlerinde Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi Belediyesi Basket'le rakip olacak Petkimspor, 11 Eylül'de Bursaspor'la karşılaşacak.

Sezonun ilk resmi maçlarına 16-22 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde çıkarak adını grup aşamasına yazdırmaya çalışacak Petkimspor, son özel maçında ise 27 Eylül'de Merkezefendi'yle oynayacak.

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