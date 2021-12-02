Aliağa Petkimspor'dan 2 yeni transfer!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li şutör oyun kurucu Sean Armand ve pivot Hakan Sayılı ile anlaştı.



Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, sezona İspanyol ekibi Baloncesto Fuenlabrada'da başlayan 30 yaşındaki Armand'ın Türkiye'de daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol formalarını giydiği belirtildi.



Uzun forvet pozisyonunda da mücadele eden 21 yaşındaki Hakan Sayılı'nın ise en son Beşiktaş Icrypex kadrosunda yer aldığı kaydedildi.



Armand ve Hakan Sayılı'nın sezon sonuna kadar takımda forma giyeceği bildirildi.





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