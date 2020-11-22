Ali Muhammed, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı!

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, sarı - lacivertli ekibin 70-56'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko'nun 70 sayısının 26'sını kaydetti ve mücadelenin en skorer ismi oldu.



Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle ligde yoluna 9'da 9'la devam etti. Bahçeşehir Koleji ise 8. maçında 4. mağlubiyetini almış oldu.



