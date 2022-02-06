Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

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DİVAN KURULU'NDAN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Eleştirilere yönelik sert bir cevap veren Küçük, "Ben, Ali Koç'un adamıymışım. 'Ali Koç'un adamı Vefa Küçük'ü Divan'da bir devirelim, sırası gelince de Ali Koç'la hesaplaşalım diyorlar.' Ali Koç Başkan yokken bana Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Evet, ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim." şeklinde konuştu.







KIZILHAN: "TARİHE GÖMÜLDÜLER"



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, toplantıda 3 Temmuz süreciyle ilgili konuştu.



Kızılhan, "Haksızca, hukuksuzca, cebren ve hileyle milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bugün bir kez daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler." ifadelerini kullandı.



"HEDEFLERİMİZ YOLUNDA SONUNA KADAR YÜRÜYECEĞİZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Hulusi Belgü, yüksek divan kurulu toplantısında söz alarak başkan Ali Koç ve yönetimini eleştirdi.



Belgü'nün sözleri şu şekilde;



"LİDER GİBİ DAVRANMADINIZ"



"Hiçbir zaman lider gibi davranmadınız. Vitor Pereira gibi her kulüpte problem yaşayan, yıldızlarla anlaşamayan, Fenerbahçe'deki performansı ortada olan bir hocayı getirdiniz."



"COMOLLI, KRUSE, ZAJC"



"Önce Comolli'ye sonra da menajerlik şirketlerine kulübü teslim ettiniz. 3 sene takımın sol beki yoktu. Kruse ile hayatının pokeri dediniz, yüklü bir tazminat ödediniz. Zajc isimli futbolcunun transferi için Hollanda'da bir şirkete para kaptırdınız."



"RAMI'DEN BEKLENTİNİZ NEYDİ?"



"Bu takıma Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz. Adil Rami'den beklentiniz neydi sizin?"



"PROBLEM SİZSİNİZ"



"4 sene sonunda görüyorum ki problem sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz."



"BU İŞ SİZLE OLMAYACAK"



"Sizi genel kurul kararı almaya devam ediyorsunuz. Tarihteki en kötü yönetim olarak geçiyorsunuz. Bu sözlerimden sonra daha da hiddetleneceksiniz. Umarım bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız."