Ali Koç'tan Spor Yasası için flaş açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"BİZİ CİDDİYE BİLE ALMADILAR"
Gündemdeki teklifte gelecek adına sıkıntılı maddelerin olduğunu söyleyen Ali Koç "Şu an mecliste spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü ve özellikle Süper Lig kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, 'Kulüplerimizin görüşlerini aldık' diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır." dedi.
"ŞEREFSİZLER, NAMUSSUZLAR' DEDİLER"
Ali Koç ayrıca "Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından 'Şerefsizler, namussuzlar' olarak tarif edildik." ifadelerini kullandı.
"BU İŞİN ULUSLARARASI AYAĞI VAR"
Bu kanunun çıkması halinde UEFA ve FIFA ile sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Ali Koç "Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.
"BİZİ CİDDİYE BİLE ALMADILAR"
Gündemdeki teklifte gelecek adına sıkıntılı maddelerin olduğunu söyleyen Ali Koç "Şu an mecliste spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü ve özellikle Süper Lig kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, 'Kulüplerimizin görüşlerini aldık' diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır." dedi.
"ŞEREFSİZLER, NAMUSSUZLAR' DEDİLER"
Ali Koç ayrıca "Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından 'Şerefsizler, namussuzlar' olarak tarif edildik." ifadelerini kullandı.
"BU İŞİN ULUSLARARASI AYAĞI VAR"
Bu kanunun çıkması halinde UEFA ve FIFA ile sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Ali Koç "Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.