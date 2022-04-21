Ali Koç'tan Spor Yasası için flaş açıklamalar

"BİZİ CİDDİYE BİLE ALMADILAR"

"ŞEREFSİZLER, NAMUSSUZLAR' DEDİLER"

"BU İŞİN ULUSLARARASI AYAĞI VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Gündemdeki teklifte gelecek adına sıkıntılı maddelerin olduğunu söyleyen Ali Koç "" dedi.Ali Koç ayrıca "" ifadelerini kullandı.Bu kanunun çıkması halinde UEFA ve FIFA ile sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Ali Koç "" açıklamasını yaptı.