Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Mesut Özil sorusuna yanıt verdi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 'Mesut Özil, affedilecek mi?' şeklinde gelen soruya, "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe." şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır." sözleri üzerine, "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 'Mesut Özil, affedilecek mi?' şeklinde gelen soruya, "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe." şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır." sözleri üzerine, "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" şeklinde konuştu.